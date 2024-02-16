Казанская телебашня заиграет огнями в честь «Игр будущего»

С 21 февраля по 3 марта на телебашне в Казани включат тематическую подсветку. Красочное светодиодное шоу можно будет увидеть с 17.00 до 23.00.

На башне РТРС можно будет увидеть тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки. Она посвящена проведению в столице Татарстана первого международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры будущего 2024».

В том числе сообщалось, что в связи с проведением «Игр будущего» в Казани будет частично ограничено движение. Так, с 17 по 28 февраля движение будет ограничено на участке улицы Абдуллы Бичурина от здания №46 по улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима.

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Разиль Самигуллин