Владимир Путин может приехать в Казань на «Игры будущего»

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит несколько региональных поездок и примет участие в ежегодном форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени».

— Снова несколько региональных поездок в графике президента, — сказал Путин в интервью с Павлом Зарубиным.

Как сообщается, названия конкретных городов будут сообщены дополнительно, однако Владимир Путин может приехать в Казань, где будут проходить международные «Игры будущего».



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