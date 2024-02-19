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В Казани на время «Игр будущего» запретят продажу алкоголя в некоторых районах города

14:05, 19.02.2024 1

С 19 февраля по 2 марта в Казани вводится запрет на продажу алкоголя на территориях, где будут проходить соревнования «Игр будущего». Под запрет подпадают следующие локации: стадион «Татнефть Арена», Казанская академия тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Казанский цирк, ИТ-парк им. Башира Рамеева, стадион «Трудовые резервы», стадион «Зилант», манеж «Искандер» и молодежный экстрим-парк «Урам».

Ограничения будут действовать с 8.00 до 17.00 в даты проведения соревнований. Самые крайние даты запрета алкоголя будут действовать около Казанской академии тенниса и около ИТ-парка им. Башира Рамеева. Ранее в Татарстане в честь проведения «Игр будущего» были изменены схемы и расписания общественного транспорта.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:57
    А как игры связаны с продажей алкоголя?
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