Исследование «Альфастрахования»: октябрь — самый аварийный месяц 2023 года

Специалисты «Альфастрахования» выяснили, что в 2023 году больше всего автомобильных аварий пришлось на октябрь. Также в тройку самых аварийных месяцев вошли март и ноябрь. Помимо октября, высокая аварийность отмечена в августе — 8,6% ДТП. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Чаще всего ДТП происходили в пятницу, понедельник и вторник. Меньше всего шансов попасть в аварию в воскресенье.

По мнению директора департамента обязательных видов страхования «Альфастрахование» Романа Лободина, в марте многие водители «переобувают» машину раньше времени, а заморозки в начале апреля приводят к росту числа ДТП. В октябре же, когда наступают первые заморозки, неподготовленные автомобилисты попадают в аварии.

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Нафиса Миннехузина