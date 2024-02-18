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В работе сайта «Игр будущего» произошел сбой

15:23, 18.02.2024
В работе сайта «Игр будущего» произошел сбой
Фото: скриншот realnoevremya.ru / gofuture.games

В работе сайта gofuture.games произошел сбой, сообщают пользователи. Причиной мог стать большой наплыв посетителей.

— Страница недоступна. Сайт gofuture.games выполнил переадресацию слишком много раз, — говорится на сайте при попытке открыть страницу.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине. На сегодня в город уже прибыло более 600 гостей. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из более 100 стран, свыше двух тысяч спортсменов. В ближайшие дни в городе ждут высоких гостей на уровне глав государств.

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Галия Гарифуллина
Технологии Татарстан
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