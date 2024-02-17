Минниханов — об «Играх будущего»: «Большая зона ответственности за нашей столицей»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Городская инфраструктура, транспорт и объекты гостеприимства должны быть на высоте

Раис Татарстана поручил обеспечить безопасность в местах массовых мероприятий «Игр будущего» и следить за содержанием городской инфраструктуры, дорог и объектов гостеприимства Казани. Об этом Рустам Минниханов заявил сегодня на республиканском совещании в Доме правительства.

В период проведения международного мультиспортивного турнира, по его словам, важно обеспечить слаженную работу всех организаторов и служб на каждой из площадок.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Главное — обеспечить безопасность в местах проведения массовых мероприятий, общественный порядок в целом. Большая зона ответственности за нашей столицей. Это прежде всего качественное содержание городских дорог, улиц, пешеходных зон. Гостям интересно посмотреть нашу столицу, посетить достопримечательности. Поэтому городская инфраструктура, общественный транспорт, объекты гостеприимства и сервиса — все они должны быть на должном уровне, — подчеркнул Рустам Минниханов.



В то же время как в столице, так и по Татарстану у нас должна исправно работать вся инфраструктура ЖКХ, добавил раис РТ: «Вся республика должна работать в повышенном режиме безопасности».

На турнир приедут лидеры стран

На встрече также стало известно о том, что почетными гостями «Игр будущего» станут президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его киргизский коллега Садыр Жапаров. Кроме того, на турнир приедут президент Республики Сербской Милорад Додик, первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга и представитель КНР У Чэнь.

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине. На сегодня в город уже прибыло более 600 гостей. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из более 100 стран, свыше 2 тысяч спортсменов. В ближайшие дни в городе ждут высоких гостей на уровне глав государств.

