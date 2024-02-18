Минобороны России заявило о продвижении на глубину 8,6 км в районе Авдеевки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Российские войска в районе Авдеевки продвинулись на 8,6 км, сообщили в Минобороны России.

— 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8.6 км, — сказано в публикации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, вчера сообщалось, что Авдеевка была полностью освобождена группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Мордвичева. Под контроль российских военных перешла территория площадью 31,75 кв. км. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Под непрерывным огнем российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть населенный пункт, бросив при этом вооружение и военную технику.



Президент страны Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. Российский лидер направил телеграмму подразделениям, которые участвовали в освобождении Авдеевки.

— За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции! — говорится в ней.



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Галия Гарифуллина