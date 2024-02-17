Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

Выслушав доклад министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки, президент страны Владимир Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



— Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом, — приводит его слова ТАСС.

Российский лидер направил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в освобождении Авдеевки.

— За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции! — говорится в ней.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 17 февраля Авдеевка была полностью освобождена группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Мордвичева. Под контроль российских военных перешла территория площадью 31,75 кв. км. Отмечается, что в боях за Авдеевку ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Под непрерывным огнем российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть населенный пункт, бросив при этом вооружение и военную технику.



Сейчас ведутся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков и блокированию украинских подразделений, которые город засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

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Галия Гарифуллина