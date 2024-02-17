В G7 заявили, что будут удерживать замороженными активы России

Главы МИД G7 намерены удерживать замороженными российские активы, пока страна «не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД Италии.

— Страны G7 будут продолжать изучать все возможные пути помощи Украине в получении компенсаций от России в соответствии с их юридическими системами и международным правом. Они приветствовали принятие Евросоюзом юридических актов относительно прибылей, полученных частными компаниями от реинвестирования российских замороженных активов для поддержки Украины, — сказано в заявлении.

Напомним, сегодня США направили Эстонии почти $500 тысяч из конфискованных российских фондов на восстановление Украины. Это стало «первым подобным случаем». Эстония будет использовать эти средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.



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Галия Гарифуллина