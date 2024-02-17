США перевели Эстонии почти $500 тысяч из конфискованных российских активов

США направили Эстонии почти $500 тысяч из конфискованных российских фондов на восстановление Украины. Это стало «первым подобным случаем», сообщил американский Минюст.

О передаче российских активов для оказания помощи Украине сообщили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора Лиза Монако и канцлер Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар.

— Конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку действующие обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине, — сказано в заявлении Минюста США.

Отмечается, что Эстония будет использовать эти средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.



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Галия Гарифуллина