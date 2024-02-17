Дубль Семена Кошелева принес «Ак Барсу» вторую победу над «Спартаком»

Фото: «Реальное время»/Олег Исаков

Казанский «Ак Барс» победил московский «Спартак» в гостевой встрече регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Гости победили со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).



На 13-й минуте первого периода Кирилл Петров открыл счет в матче. Во втором и третьем периодах Семен Кошелев дважды поразил ворота соперника, забросив одну шайбу со штрафного броска.

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил 28 бросков и второй раз в сезоне отыграл матч на ноль. Прошлый раз Мифтахов безупречно сыграл против новосибирской «Сибири».

После выигранного матча «барсы» остались на четвертой позиции Восточной конференции КХЛ с 80 очками после 64 сыгранных матчей.

Олег Исаков