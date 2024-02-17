Дубль Семена Кошелева принес «Ак Барсу» вторую победу над «Спартаком»
Казанский «Ак Барс» победил московский «Спартак» в гостевой встрече регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Гости победили со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
На 13-й минуте первого периода Кирилл Петров открыл счет в матче. Во втором и третьем периодах Семен Кошелев дважды поразил ворота соперника, забросив одну шайбу со штрафного броска.
Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил 28 бросков и второй раз в сезоне отыграл матч на ноль. Прошлый раз Мифтахов безупречно сыграл против новосибирской «Сибири».
После выигранного матча «барсы» остались на четвертой позиции Восточной конференции КХЛ с 80 очками после 64 сыгранных матчей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым