Ровно 166 лет назад Александр Бутлеров изложил идеи химического строения вещества

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Александр Бутлеров (1828—1886) - Российский химик, создатель теории химического строения веществ

Казанский химик Александр Бутлеров является основоположником крупнейшей школы органической химии. Главной его заслугой стало создание теории химического строения веществ, идеи которой он впервые изложил на выступлении в Парижском химическом обществе 17 февраля 1858 года — ровно сто лет назад.

Биография Бутлерова тесно связана с Казанью. Он родился 6 сентября 1828 года в Чистополе Казанской губернии. В 1838-1842 годах учился в частном пансионе Топорнина в Казани. После на протяжении двух лет посещал занятия в Первой казанской гимназии. Еще во время учебы в пансионе маленький Саша начал интересоваться химией. Однажды один из опытов привел к сильному взрыву. Тогда Сашу наказали и в течение трех дней вешали ему на шею доску с надписью «Великий химик».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 1844—1849 годах Бутлеров изучал естественные науки в Казанском университете, с 1849 года работал в нем преподавателем. В 1854-м он защитил диссертацию на степень доктора химии. А с 1860 на протяжении трех лет занимал должность ректора. В 1868 году Бутлеров был избран профессором химии Петербургского университета и читал в нем лекции до 1885 года, даже после выхода в отставку. Скончался 57-летний химик 5 августа 1886 года в имении Бутлеровка Казанской губернии (ныне Алексеевский район Татарстана). Там он и был похоронен.

В 1978 году в казанском Ленинском садике был открыт памятник Бутлерову. А с 2002 года Химический институт Казанского университета носит имя его имя.

realnoevremya.ru/Давид Казанский

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Галия Гарифуллина