Сегодня встретятся самая забивная и самая оборонительная команды КХЛ

Фото: «Реальное время»/Олег Исаков

Сегодня в гостях «Ак Барс» встретится с самой забивной командой КХЛ — «Спартаком». У москвичей в активе уже 219 шайб, в то время как у казанцев — всего 161. При этом «Ак Барс» может похвастаться предпоследним местом в лиге по количеству пропущенных шайб — 130. Меньше только у питерского СКА (129).

«Ак Барс» подходит к матчу с серией из двух побед и тремя выигранными матчами из пяти последних. «Спартак» же проиграл в последней встрече «Северстали» и прервал победную серию из четырех игр. Обе команды занимают четвертые строки в своих конференциях.

Москвичи набрали 84 очка в 64 играх регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы набрали на 6 очков меньше, но и сыграли только 63 матча.

«Барсы» в этом сезоне уже побеждали «Спартак» на домашнем льду в буллитах. Это была самая длинная серия в текущем сезоне, которая состояла из 26 бросков. Победную шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.

Независимо от результатов сегодняшней встречи, команды не изменят свои позиции в турнирной таблице. Казанский клуб обгоняет своих преследователей в лице «Автомобилиста» из Екатеринбурга и «Трактора» из Челябинска на 2 и 4 очка соответственно. Кроме того, у «барсов» есть одна игра в запасе.

Перед началом матча с московским «Спартаком» тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился своими ожиданиями и сообщил, что ожидает напряженный матч:



— Думаю, что будет такой же напряженный матч, так как плей-офф все ближе, накал возрастает. Против нас выйдет мастеровитая команда, которая любит и умеет играть с шайбой. Противоядие этому — заставить их играть без шайбы.

Олег Исаков