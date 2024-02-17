Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко ожидает напряженный матч с московским «Спартаком». Игра между клубами состоится сегодня в 17.00 на столичном стадионе «Мегаспорт».

— Думаю, что будет такой же напряжённый матч, так как плей-офф всё ближе, накал возрастает. Против нас выйдет мастеровитая команда, которая любит и умеет играть с шайбой. Противоядие этому — заставить их играть без шайбы, — передает слова тренера пресс-служба «барсов».

Бабенко выразил надежду, казанские хоккеисты не будут удаляться в предстоящем матче.

В прошлой игре «Ак Барс» одолел на своем льду магнитогорский «Металлург». Игра завершилась со счетом 2:1.

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