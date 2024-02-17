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Правительство России упростило условия переселения для репатриантов

11:22, 17.02.2024 2

Правительство России упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Информация размещена на сайте Кабмина.

— Решение касается соотечественников из числа репатриантов. Это граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, — объяснили в правительстве.

Для участия в госпрограмме репатриантам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

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ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:11
    По моему мнению, при нынешнем положении, народ калачом или обещаниями золотых гор, сюда не заманишь. Люди из-за рубежа осведомлены обо всём.
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  • Анонимно 12:13
    90 % уже давно переселились своими силами, намучались, настрадались в борьбе с местными бюрократами, враждебным коренным населением, и обустроилис.
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