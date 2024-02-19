Президенты Таджикистана и Киргизии станут почетными гостями «Игр будущего» в Казани

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его киргизский коллега Садыр Жапаров станут почетными гостями «Игр будущего» в Казани. Список гостей озвучили на субботнем совещании в Доме правительства Татарстана.

В качестве почетных гостей столицу республики посетят президент Республики Сербской Милорад Додик, первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга и представитель КНР У Чэнь.

На «Играх будущего» в Казани выступят 282 команды из 105 стран. Всего в турнире примут участие 2 тысячи человек.

Турнир пройдет в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине.



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