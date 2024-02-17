Эквадор передумал передавать российскую технику США

Власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской военной техники в США. Об этом заявил посол России Владимир Спринчан.

— В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами, — цитирует его «РИА Новости».

Собеседник добавил, что Эквадор может объявить о своем решении на следующей неделе.

В январе Эквадор объявил о решении передать американской стороне российскую технику. США планировали отправить ее на Украину.

В начале февраля Россельхознадзор обратился к правительству Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов, экспортируемых пятью компаниями. В продукции были обнаружены очаги заражения опасным карантинным вредителем — многоядной мухой-горбаткой.

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