Россельхознадзор попросил Эквадор приостановить поставки бананов с пяти предприятий

Россельхознадзор обратился к правительству Эквадора с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов, экспортируемых пятью компаниями. В продукции были обнаружены очаги заражения опасным карантинным вредителем — многоядной мухи-горбатки.



Речь идет о продукции компаний: Agzulasa Cia, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano. Именно у них было выявлено наибольшее количество нарушений.

— Приостановка сертификации — компетенция эквадорской стороны. Без сертификата компания не сможет экспортировать свою продукцию, — заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Там также отметили, что в случае непринятия эквадорской стороной мер по устранению проблемы, ведомство будет вынуждено ввести более жесткие ограничения.

Многоядная муха-горбатка — универсальный вредитель запасов, который обладает высокой плодовитостью и может заражать продукты питания, в частности муку, сою, картофель, бананы, дыни, сыр, вяленую рыбу, грибы, спелые овощи и фрукты. Кроме того, это насекомое является переносчиком холеры.

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Маргарита Головатенко