Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 16%

Аналитики единогласно ожидают сохранения ключевой ставки Центробанка России на ближайшем заседании в пятницу на уровне 16%. Возможность снизить ставку, по их мнению, у Банка России появится только в апреле-июне. Некоторые аналитики ожидают снижения ставки до 13% к концу 2024 года. Об это сообщает Интерфакс.

Совет директоров ЦБ 16 февраля определит опорный уровень ключевой ставки. Помимо пресс-релиза Банк России опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 27 февраля 2023 года.

В начале февраля отмечалось, что в январе 2024 года спрос на ипотеку в России значительно уменьшился из-за повышения ключевой ставки в декабре 2023 года. Количество ипотечных заявок сократилось более чем на треть по сравнению с началом предыдущего месяца.

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Разил Самигуллин