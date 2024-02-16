Мосбиржа приостановит торги расписками группы «Тинькофф» из-за редомициляции

Московская биржа сообщила о приостановке торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) TCS Group со сроком расчетов «Т+1» с 16 февраля из-за редомициляции. Торги акциями МКПАО «ТКС Холдинг» возобновятся после автоконвертации ценных бумаг.

С 9 по 16 февраля будут допустимы коды расчетов, которые предусматривают исполнение сделок не позднее 16 февраля. С 17 по 20 февраля не будет допустимых кодов расчетов.

Биржа объяснила эти действия предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента. Дату возобновления торгов акциями «ТКС Холдинга» Мосбиржа пока не сообщала. Ранее, утром 15 февраля, российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи.

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Разил Самигуллин