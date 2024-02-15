Российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

Рынок акций РФ открылся в четверг, 15 февраля, снижением рублевых цен большинства «голубых фишек» на фоне просевшей нефти и статистики о росте запасов сырья в США. Сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры в рамках коррекционного отскока после отката.

К 10.01 мск индекс Мосбиржи составил 3252,57 пункта (-0,2%), индекс РТС — 1120,36 пункта (-0,2%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 0,7%.

Подешевели расписки TCS Group (-0,7%), акции «Сургутнефтегаза» (-0,5% и -0,5% «префы»), ОК «Русал» (-0,5%), «НЛМК» (-0,4%), «ЛУКОЙЛа» (-0,3%), «НОВАТЭКа» (-0,3%). Напротив, подорожали акции «Магнита» (+0,7%), «Аэрофлота» (+0,3%), «МТС» (+0,2%), «Северстали» (+0,1%). Доллар стоит 91,46 рубля (+0,06 рубля).

Ранее 14 февраля сообщалось, что Uber впервые объявила buyback на $7 млрд. Американская компания Uber Technologies, которая предоставляет услуги заказа такси и доставки еды, объявила первую в своей истории программу обратного выкупа акций на сумму в 7 миллиардов долларов.

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Разил Самигуллин