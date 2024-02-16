Инвестор из Китая разморозит стройку МС3 под Казанью

В Татарстане нашли замену швейцарско-японскому консорциуму Hitachi Zosen Inova, сорвавшему поставки систем дымоочистки и управления на стройку мусоросжигающего завода. В отсутствие зарубежного оснащения объект простаивал, а сроки сдачи МСЗ отодвигали.

О проблеме поставок оборудования для казанского проекта «РТ-Инвест» стало известно год назад. Компания строит в стране пять мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), но именно татарстанское предприятие было основано позднее всех и столкнулось с трудностями в оснащении. В результате стройка встала.

Однако «РТ-Инвест» все же нашел нового технологического партнера — им стал крупнейший производитель Китая, выяснило «Реальное время». Информацию нашему изданию подтвердили в самой компании, уточнив, что стройку возобновят этим летом.

На ком остановили свой выбор, в «РТ-Инвест» не сообщают, однако в одном из своих аккаунтов в соцсетях положительно отозвались об Everbright Environment, называя компанию «крупнейшим оператором заводов по энергоутилизации» не только в Китае, но и в мире.

Более подробную информацию о стройке МСЗ под Казанью и о сложившейся ситуации вокруг нее вы можете узнать в расширенной статье «Реального времени».

Разил Самигуллин