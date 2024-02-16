В ООН призвали Украину прекратить удары по гражданским объектам

Гражданские объекты не должны подвергаться атакам, сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик. Так он прокомментировал обстрел Белгорода ВСУ.

— Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены, — подчеркнул Дюжарик на брифинге.

Напомним, ВСУ обстреляли Белгород днем 15 февраля. Российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией региона.

В результате украинских ударов ранения получили 20 местных жителей. Еще шесть человек, включая ребенка, погибли.



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Галия Гарифуллина