Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 20

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В результате украинского обстрела Белгорода ранения получили 20 местных жителей. Еще шесть человек, включая ребенка, погибли.

— 20 человек, в числе которых четверо детей, получили ранения. Четверым из них помощь оказана амбулаторно, 16 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, — передает «РИА Новости» слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По словам собеседника, всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ВСУ обстреляли Белгород днем, 15 февраля. Изначально сообщалось о пяти погибших и 18 раненных. Российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией региона.

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Айрат Назипов