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Прокурор Татарстана потребовал от руководителей фирм устранить нарушения налогового законодательства

19:20, 15.02.2024
Прокурор Татарстана потребовал от руководителей фирм устранить нарушения налогового законодательства
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане под председательством прокурора республики Альберта Суяргулова состоялось заседание рабочей группы по устранению нарушений налогового законодательства. В совещании приняли участие представители аппарата прокуратуры, налоговой службы и правоохранительных органов, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На заседании озвучили отчеты семи руководителей-должников. В каждом из них главы фирм объясняли причину проблем в налоговой сфере. При этом в работе предприятий были выявлены нарушения налогового законодательства.

— Прокуратура примет все необходимые меры для взыскания задолженности и привлечения виновных лиц к ответственности, — сказал на заседании Альберт Суяргулов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам заседания каждому руководителю-должнику предложили оперативно исправить ситуацию и устранить нарушения налогового законодательства.

В декабре надзорное ведомство добилось погашения предприятиями налоговой задолженности в размере 193 млн рублей. Долги погасили шесть казанских организаций.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
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