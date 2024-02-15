Прокурор Татарстана потребовал от руководителей фирм устранить нарушения налогового законодательства

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане под председательством прокурора республики Альберта Суяргулова состоялось заседание рабочей группы по устранению нарушений налогового законодательства. В совещании приняли участие представители аппарата прокуратуры, налоговой службы и правоохранительных органов, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На заседании озвучили отчеты семи руководителей-должников. В каждом из них главы фирм объясняли причину проблем в налоговой сфере. При этом в работе предприятий были выявлены нарушения налогового законодательства.

— Прокуратура примет все необходимые меры для взыскания задолженности и привлечения виновных лиц к ответственности, — сказал на заседании Альберт Суяргулов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам заседания каждому руководителю-должнику предложили оперативно исправить ситуацию и устранить нарушения налогового законодательства.

В декабре надзорное ведомство добилось погашения предприятиями налоговой задолженности в размере 193 млн рублей. Долги погасили шесть казанских организаций.

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Айрат Назипов