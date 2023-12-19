В Казани прокуратура добилась погашения предприятиями налоговой задолженности в размере 193 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Казани прокуратура потребовала от предприятий погасить долги по налогам. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере налогового законодательства, прошедшее под председательством прокурора района Олеси Соколовой, пригласили руководителей предприятий, имеющих задолженности по налоговым взносам.

После заседания шесть организаций полностью погасили налоговую задолженность на сумму более 193 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Остальным предприятиям было предложно принять меры к выполнению своих обязательств до осуществления мер прокурорского реагирования. Состояние законности в налоговой сфере остается на контроле прокуратуры района.



В 2023-м году по результатам проведения пяти аналогичных заседаний налоговая задолженность сократилась более чем на 500 млн рублей.



В Татарстане в конце ноября возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Под подозрение следователей попал директор компании «Параллакс». По версии следствия, руководитель фирмы с 2017 по 2020 годы вносил в налоговые декларации и другие документы недостоверную информацию о фиктивных взаимоотношениях с 25 контрагентами. Из-за этого компания недоплатила налоговикам 82 млн рублей.

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Илина Хакимова