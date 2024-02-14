Uber впервые объявила buyback на $7 млрд

Американская компания Uber Technologies, которая предоставляет услуги заказа такси и доставки еды, объявила первую в своей истории программу обратного выкупа акций на сумму в 7 миллиардов долларов.

Главный финансовый директор Uber Прашант Махендра-Раджа заявил, что компания уверена в своей сильной финансовой динамике. Он также отметил, что Uber планирует постепенно сокращать количество акций в обращении.

После объявления новости акции Uber подскочили на 5,6% в ходе предварительных торгов. За последние 3 месяца рыночная стоимость компании выросла более чем на 28% и достигла 142,2 миллиарда долларов, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 10,2%.

В середине января сообщалось, что Qiwi проведет buyback до 10% акций с NASDAQ и Мосбиржи после продажи российских активов. После завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планирует обратно выкупить американские депозитарные акции (ADS) с NASDAQ и Московской биржи, следует из сообщения группы.

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Разил Самигуллин