Nvidia вышла на третье место среди крупнейших компаний США, обогнав Alphabet

Американский производитель графических процессоров Nvidia вышел на третье место среди крупнейших компаний США. Этому способствовал рост стоимости акций компании на 2,5% по итогам торгов в среду. В результате рыночная капитализация компании достигла 1,825 трлн долларов.

До этого компания никогда не опережала Alphabet по капитализации. Более того, на этой неделе Nvidia также обошла по рыночной стоимости Amazon.com, что было отмечено впервые с апреля 2002 года.

Год назад Nvidia занимала седьмое место среди крупнейших компаний США, а четыре года назад даже не входила в топ-20. Быстрый рост компании связан с высоким спросом на ее процессоры среди разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта.

Ранее в конце 2023 года Nvidia сообщила о прекращении всех операций в России. В течение первого квартала прошлого года компания приостановила прямые продажи в Россию, а в третьем квартале закрыла бизнес-операции в стране.

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Разил Самигуллин