Nvidia сообщила о прекращении всех операций в России

Американский разработчик графических процессоров Nvidia сообщил о полном прекращении всех бизнес-операций в России, об этом говорится в отчете компании за III квартал.



В течение первого квартала 2023 года компания приостановила прямые продажи в Россию, а в третьем квартале закрыла бизнес-операции в стране.

По оценке компании, прямые продажи в Россию оказались «несущественными» — на нее пришлось около 2% от общего объема продаж. Еще около 4% составили продажи в области гейминга, сообщают «Ведомости».

Фото: flickr.com

Nvidia 6 марта объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию в связи с началом специальной военной операции России на Украине.

Nvidia сообщала о планах закрыть офис в России до конца октября. В качестве причины в компании назвали «невозможность обеспечить эффективную работу сотрудников».

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Маргарита Головатенко