В Казани за 14 февраля произошло 7 ДТП с пострадавшими

По данным Госавтоинспекции, за 14 февраля 2024 года в Казани было зарегистрировано 278 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них семь сопровождались пострадавшими. Известно о двух столкновениях машин, которые произошли из-за несоблюдения дистанции и проезда на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, произошло пять наездов на пешеходов.

Также за 14 февраля в Казани задержали пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей, у которых не было права управления транспортным средством. Помимо этого, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены семь граждан.

Ранее 14 февраля сообщалось, что в Казани 78-летний водитель сбил на переходе девятилетнюю девочку. Происшествие произошло напротив дома 52 по Сибирскому тракту водитель автомобиля «Лада Ларгус» не уступил дорогу и сбил ученицу третьего класса.

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Разил Самигуллин