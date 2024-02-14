В Казани 78-летний водитель сбил на переходе девятилетнюю девочку

Сегодня в Казани на регулируемом пешеходном переходе напротив дома 52 по Сибирскому тракту 78-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не уступил дорогу и сбил девятилетнюю ученицу третьего класса. Девочку увезли в ДРКБ с ушибом головного мозга средней степени, после обследования ее госпитализировали.

По факту происшествия возбудили дело об административном правонарушении и начали административное расследование. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила. Сберегите себя и сохраните других!

Во вторник, 13 февраля, на 7-м км автодороги Русский Акташ — Кузайкино произошло смертельное ДТП. На участке столкнулись ВАЗ-2104 и Nissan. В столкновении двух легковушек на татарстанской трассе погибла 83-летняя женщина.

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Разил Самигуллин