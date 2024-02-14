Aurus бизнес-класса будут производить на заводе в Санкт-Петербурге

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге запустят производство автомобилей Aurus бизнес-класса. Модельный ряд будет включать как минимум четыре категории. Первые экземпляры рассчитывают выпустить в конце 2024 года, уточнил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Ранее на этих площадках планировалось начать производство машин Volkswagen и Hyundai.

Отвечая на вопрос о производстве автомобилей Aurus в сегменте бизнес-класса, Мантуров добавил: «Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами… В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки»

Ранее, в середине января, отмечалось, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге рассматривает возможность производства автомобилей премиум-класса Aurus. Сообщалось, что производство может быть налажено в формате аналогичном Toyota Camry.

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Разил Самигуллин