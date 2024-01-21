Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге может начать выпуск автомобилей Aurus

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге рассматривает возможность производства автомобилей премиум-класса Aurus. По информации telegram-канала «Русский автомобиль», производство может быть налажено в формате, аналогичном Toyota Camry.



Подтверждением этих планов служат вакансии от ООО «Аурус Моторс», размещенные заводом на своем сайте о работе. Генеральным директором ООО «Шушары-Авто» (бывший завод Toyota) стал Андрей Панков, ранее возглавлявший российские офисы Renault и Mitsubishi.

Напомним, ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах производителя автомобилей класса «люкс» Aurus запустить производство новой линейки бизнес-автомобилей в доступном ценовом сегменте в 2025 году. Также предполагается возможность расширения модельной линейки Aurus за счет внедорожника в будущем.

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Маргарита Головатенко