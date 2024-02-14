Движение на проезде Яраткан в Казани ограничат до конца мая

В связи со строительством магистрального тепловода в Казани временно будет ограничено движение на проезде Яраткан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Ограничение будет действовать с 21 февраля по 31 мая вдоль здания №7, где находится детский сад «Дубравушка».

Напомним, с 4 марта по 14 апреля будет частично закрыта проезжая часть в районе дома №32 по ул. Чернышевского в сторону ул. Гаяза Исхаки. На этот же срок перекроют движение в районе дома №5 по ул. Рустема Яхина в сторону ул. Московской.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина