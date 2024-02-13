Выпавшая из окна казанской школы девочка избежала переломов

Девочка, которая выпала из окна казанской школы №129 не получила переломов. Как рассказали в Управлении исполкома города, 13-летняя школьница чувствует себя хорошо.

По данным исполкома, инцидент произошел на перемене после третьего урока. Учитель не успела предотвратить падение ребенка. Педагог оповестила о произошедшем директора и родителей. На место сразу же вызвали оперативные службы.

После инцидента в школе проведут индивидуальную работу психолога с учащимися.

Инцидент произошел сегодня во вторник, 13 февраля. Девочка выпала с третьего этажа после ссоры с одноклассницей. У нее диагностировали ушиб головного мозга.

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Айрат Назипов