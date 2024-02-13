В Казани школьница выпала из окна

В казанской школе №129 ученица старших классов выпала из окна. По предварительным данным, это произошло после ссоры с одноклассницей.



Девочку госпитализировали в ДРКБ, сейчас ей оказывают необходимую помощь. Она находится в сознании.



Причины произошедшего выясняются.

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Галия Гарифуллина