В Казани школьница выпала из окна
В казанской школе №129 ученица старших классов выпала из окна. По предварительным данным, это произошло после ссоры с одноклассницей.
Девочку госпитализировали в ДРКБ, сейчас ей оказывают необходимую помощь. Она находится в сознании.
Причины произошедшего выясняются.
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