Аналитики выяснили как россияне планируют провести февральские праздники

Аналитики сайтов Ostrovok.ru и онлайн-сервиса Moneyman как россияне планируют провести 14 и 23 февраля и сколько они готовы потратить на данные праздники. Таким образом, 43% забронированных отелей на 14 февраля приходятся на курортные страны. В то время как 52% респондентов планируют потратить на 23 февраля до 3 тысяч рублей. Об этом сообщает Газета.ru.

Отмечается, что 40% опрошенных потратят на 23 февраля от 3 до5 тысяч рублей, 8% — от 5 тысяч рублей и выше. Однако большинство опрошенных не собираются увеличивать свои траты на данный праздник. Напротив увечат расходы 20% респондентов, 13% хотят их сократить, 6% затрудняются ответить.

Два главных праздника февраля жители страны планируют встречать совершенно по-разному. 41% ожидающие праздника дня защитника отечества проведут его в домашней обстановке. 19% будут работать, а 18% опрошенных планируют отметить праздник загородом. 16% респондентов останутся в городе, а 6% отправятся в путешествие в другой город или же страну.

У любителей дня всех влюбленных наиболее популярными направлениями оказались Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Филиппины, Индонезия, Индия, Малайзия, Египет и Мальдивы. Среди экскурсионных направлений на 14 февраля наиболее предпочтительными направлениями оказались страны СНГ, к Грузии интерес вырос в два раза, к Азербайджану — на 82%, к Белоруссии — на 43%, к Казахстану — на 40%. Средняя стоимость забронированной ночи на 14 февраля в отелях за рубежом составляет 8 900 рублей. Средний чек — 48 700 рублей за пять ночей.

За границей россияне чаще всего выбирают отели четыре звезды, на них приходится 29% бронирований, на три звезды — 28%, на отели без звезд — 14%. Пятизвездочные отели выбирают в 11% случаев, апартаментам — в 9%, двухзвездочным отелям — в 5%, хостелам — в 3%. Наиболее популярными городами для путешествий на 14 февраля оказались Москва, Санкт-Петербург, Эсто-Садок, Иркутск, Сочи, Казань, Архыз, Мурманск, Красная Поляна и Калининград. В среднем отдых на одну ночь с 10 по 18 февраля в российских объектах размещения обходится туристам в 5 100 рублей — на 19% выше, чем в прошлом году (4 300 рублей).

В начале февраля исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина рассказала, что в этом году отели республики не фиксируют всплеска числа бронирований на 14 февраля. По ее мнению, причиной может быть тот факт, что в этот раз праздник выпадает на среду.

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Самигуллин Разиль