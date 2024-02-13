Работа над возобновлением торгов на фондовом рынке Мосбиржи продолжается

На данный момент ведется работа над возобновлением работоспособности торговой системы фондового рынка Мосбиржи. Площадка приостановила торги на фондовом рынке с 13.58 по московскому времени.

— Возобновление работоспособности торговой системы фондового рынка продолжается. О времени возобновления торгов на фондовом рынке будет сообщено дополнительно, — сказано на сайте Мосбиржи.

Отметим, что в сегодня в 16.00 должны начаться торги акциями компании «Диасофт», она выходит на IPO. ПАО «Диасофт» установило цену размещения акций в рамках IPO на уровне 4,5 тысячи рублей за бумагу. Это верхняя граница ранее определенного ценового коридора.

В рамках IPO компания разместит 800 тыс. акций, или 8% от общего капитала. Это может составить 4,14 млрд рублей с учетом пакета акций, который выделили акционеры для стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала.



Напомним, в начале февраля «Диасофт» решил досрочно закрыть сбор заявок на участие IPO. Изначально планировалось, что компания будет принимать заявки до 14 февраля, однако руководство решило продлить процедуру только до 12 февраля.

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Галия Гврифуллина