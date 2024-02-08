«Диасофт» досрочно закроет сбор заявок на участие в IPO

Разработчик программного обеспечения для банков ПАО «Диасофт» решил досрочно закрыть сбор заявок на участие IPO. Изначально планировалось, что компания будет принимать заявки до 14 февраля, но после решения руководства процедура продлится только до 12 февраля.

— В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к предложению компании было принято решение о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15.00 по московскому времени 12 февраля 2024 года, — сообщает пресс-служба организации.

Сбор заявок на участие в размещении стартовал 7 февраля. Акции «Диасофта» будут доступны на Мосбирже 13 февраля.

Накануне Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 75,68 рубля на акцию. «Диасофт» установил ценовой диапазон IPO в пределах 4 000—4 500 рублей.



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Айрат Назипов