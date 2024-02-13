Компания «Диасофт» проведет IPO по верхней границе ценового диапазона: акции будут стоить 45 млрд рублей

ПАО «Диасофт» установило цену размещения акций в рамках IPO на уровне 4 500 рублей за бумагу. Это верхняя граница ранее определенного ценового коридора (4 000—4 500 рублей).

В рамках IPO компания разместит 800 тыс. акций, или 8% от общего капитала. Это может составить 4,14 млрд рублей с учетом пакета акций, который выделили акционеры для стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала. По итогам размещения рыночная капитализация компании достигнет 45 млрд рублей.

В начале февраля ПАО «Диасофт» решил досрочно закрыть сбор заявок на участие IPO. Изначально планировалось, что компания будет принимать заявки до 14 февраля. Однако руководство решило продлить процедуру только до 12 февраля.

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Разиль Самигуллин