Биткоин превысил отметку $50 000

Биткоин впервые с 2021 года превысил отметку $50 000. Сегодня курс биткоина составил $50 096(+3,63%) на 20:34 по московскому времени.

В ноябре 2021 года биткоин составлял $67 789 — это максимальный курс за все время существования, после цена начала постепенно понижаться. В 2023 году курс дошел до отметки $23 039, и только в конце года стал значительно расти.

Ранее стало известно, что биткоин выше $49 000 и приближается к отметке 50 000 долларов.

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