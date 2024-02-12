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Биткоин приближается к отметке в $50 000

19:27, 12.02.2024

Сегодня биткоин уже выше $49 000. Аналитики из IntoTheBlock ссылаются на цену, по которой более 800 тыс. кошельков потенциально могут захотеть продать свои биткоины.

— Биткоин нацелился на отметку в $50 тыс. Для достижения этой цели остался один важный уровень сопротивления. Более 800 тыс. адресов приобрели почти 270 тыс. биткоинов по средней цене $48 491 и могут начат продавать активы, когда достигнут точки безубыточности, — сообщает РБК.

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