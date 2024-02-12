В Казани на капитальный ремонт городской больницы №16 потратили 120 млн рублей

Два года назад в городской больнице №16 полностью обновили второй корпус стационара и четвертый и третий этажи первого корпуса. Стоимость оснащения больницы новой мебелью и медицинским оборудованием составила 120 миллионов рублей.

Сейчас продолжается ремонт на первых двух этажах первого корпуса, в рентген-кабинете и приемно-диагностическом отделении.

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