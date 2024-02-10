В Казани рассказали, как готовятся к «Играм будущего» — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

До старта «Игр будущего» остается 11 дней. В Казань на турнир приедут две тысячи участников более чем из 100 стран.

Основной площадкой проведения «Игр» станет выставочный центр «Казань Экспо». По всей площади центра установят цифровые арт-объекты, которые будут раскрывать философию «Игр будущего».



Как сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, «Казань Экспо» посетили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Здесь нужно рассказать идеологию вообще фиджитал о том, что ты можешь и в таком мире, и в таком. Ты можешь быть успешным и там и там. И на поле футбол показать, и на приставке, — подчеркнул Чернышенко.

Он высоко оценил готовность Казани к международному турниру.

— Подтверждаю, что готовность на высоком уровне, в соответствии с планами. В Главном операционном центре мы поучаствовали в командных учениях по отработке возможных инцидентов, сделали все необходимые корректировки по распределению сил и средств. Заслушали доклады по прибытии команд, международных участников. С 15 числа уже начинается размещение гостей. Все готово к тому, чтобы 21 числа здесь началась новая эпоха фиджитал-спорта, — заявил Чернышенко.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина