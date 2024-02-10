Дмитрий Чернышенко заявил о высокой готовности Казани к «Играм будущего»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили выставочный центр «Казань Экспо» и осмотрели основные соревновательные площадки «Игр будущего». Чернышенко высоко оценил готовность столицы Татарстана к турниру.

— Подтверждаю, что готовность на высоком уровне, в соответствии с планами. В Главном операционном центре мы поучаствовали в командных учениях по отработке возможных инцидентов, сделали все необходимые корректировки по распределению сил и средств. Заслушали доклады по прибытии команд, международных участников. С 15 числа уже начинается размещение гостей. Все готово к тому, чтобы 21 числа здесь началась новая эпоха фиджитал-спорта, — заявил он.



В свою очередь татарстанский лидер выразил благодарность за то, что Казани доверили проведение такого важного соревнования.

— Проведение первых «Игр будущего» — это большая ответственность. Мы ожидаем 2 тысячи участников из более чем 100 стран. Соревновательные площадки, объекты гостеприимства, аэропорт — по всем объектам определены ответственные. К 19 февраля мы будем окончательно готовы. Нет никаких сомнений, что мы достойно проведем первые «Игры будущего», — сказал он.



Кроме того, Чернышенко и Минниханов ознакомились с работой Центра аккредитации турнира в «Казань Экспо». Здесь 27 операторам и трем кураторам предстоит аккредитовать около 11,5 тысячи человек. Также на «Играх будущего» будут трудиться около двух тысяч волонтеров примерно из 30 стран мира.

В «Казань Экспо» состоятся состязания по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, танцевальному симулятору, VR ритм-симулятору. Помимо них в выставочном центре пройдут основные соревнования и суперфиналы дисциплин Dota 2 и MLBB, а также церемонии открытия и закрытия «Игр будущего».

Напомним, недавно вице-премьер и раис Татарстана оценили готовность к турниру ИТ-парка Башира Рамеева и Казанской академии тенниса.

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Галия Гарифуллина