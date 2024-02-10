Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов оценили готовность ИТ-парка Башира Рамеева к «Играм Будущего»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов оценили готовность ИТ-парка им. Б. Рамеева к турниру «Игры Будущего».

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили ИТ-парк им. Б. Рамеева и оценили его готовность к проведению первого в истории чемпионата в формате фиджитал. Гости осмотрели площадку, которая станет одной из локаций турнира «Игры Будущего». Здесь с 21 февраля по 3 марта пройдут соревнования по спортивному программированию, а также основные состязания и суперфиналы дисциплин «Мир танков» и Speedrun.

В рамках визита вице-премьер России и раис Татарстана также поприветствовали участников детского фестиваля робототехники «РобоСабантуй-2024». Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в Казани, в столице первых «Игр Будущего», суверенитет в сфере технологий обеспечен. Рустам Минниханов отметил, что навыки, полученные детьми в рамках фестиваля, помогут им в учебе и освоении перспективных профессий, связанных с цифровыми технологиями.

Гости пообщались с юными конкурсантами, которые представили свои разработки и проекты. Фестиваль «РобоСабантуй» проводится в Казани с 2017 года. Участники предыдущих соревнований показывали впоследствии высокие результаты — становились призерами и победителями всероссийских турниров и мирового первенства. Задача фестиваля — популяризация робототехники, вовлечение жителей республики к конструированию, программированию и моделированию робототехнических систем, выявление и поддержка талантов в данной области.

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Маргарита Головатенко