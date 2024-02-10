Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов оценили готовность Казанской академии тенниса к «Играм будущего»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов посетили Казанскую академию тенниса. Им рассказали о «дорожной карте» объекта и его характеристиках.



С 20 февраля по 3 марта 2024 года в Казанской академии тенниса в рамках «Игр будущего» пройдут соревнования по дисциплинам: фиджитал тактический бой (Standoff 2 + лазертаг); фиджитал тактический бой (Warface + лазертаг); фиджитал тактический бой (CS2 + лазертаг).

В 2023 году на территории академии состоялись тестовые мероприятия «Игр будущего» — международные игры «Фиджитал лайв» по фиджитал-футболу и фиджитал тактическому бою.

Напомним, Чернышенко и Минниханов также посетили ИТ-парк им. Б. Рамеева и оценили его готовность к проведению первого в истории чемпионата в формате фиджитал. Гости осмотрели площадку, которая станет одной из локаций турнира «Игры будущего». Там с 21 февраля по 3 марта пройдут соревнования по спортивному программированию, а также основные состязания и суперфиналы дисциплин «Мир танков» и Speedrun.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина