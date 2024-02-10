В здравоохранении Татарстана сохраняется кадровый дефицит

В сфере здравоохранения в Татарстане сохраняется дефицит кадров. В 2023 году количество врачей увеличилось на 409 по сравнению с 2022-м, сообщил министр здравоохранения рспублики Марсель Миннуллин.

Молодые специалисты получают гранты в размере 800 тысяч рублей и единовременные выплаты на обустройство. Кроме того, для врачей в районах республики предоставляют арендное жилье, которое оплачивает муниципалитет.

Министр здравоохранения отметил, что многие молодые специалисты трудоустраиваются в районные медицинские учреждения. Через год они смогут гарантированно перейти в государственный центр высокотехнологичной медицинской помощи. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник из медучреждения, куда он планирует устроиться через год.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко