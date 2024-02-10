Чемпионку Европы Алену Косторную прооперируют в Москве

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прооперирует плечо в Москве в середине следующей недели. У 18-летней спортсменки обнаружили застарелую травму сустава, которая без хирургического вмешательства может стать критичной, сообщает RT.



Косторная не примет участие в Спартакиаде сильнейших из-за проблем с плечом. Спортсменка тренируется под руководством Сергея Рослякова.

Важно помнить, что медицинская информация может быть точной только в случае ее предоставления квалифицированными специалистами. В случае возникновения проблем со здоровьем рекомендуется обратиться к врачу.

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Маргарита Головатенко