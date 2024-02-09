Путин: венгры, проживающие на Украине, хотят вернуться на историческую родину

Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что никогда не говорил с венгерским премьером Виктором Орбаном о возможной передаче Венгрии украинских земель.

— Никогда не говорил. Никогда, ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину, — рассказал президент.

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Артем Гафаров